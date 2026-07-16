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Kursverlauf

Handel in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

Handel in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
73.20 EUR 0.50 EUR 0.69 %
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AT & S (AT&S)
160.60 EUR 1.20 EUR 0.75 %
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BAWAG
172.30 EUR -1.30 EUR -0.75 %
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CA Immobilien
23.80 EUR 0.25 EUR 1.06 %
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DO & CO
199.00 EUR -2.00 EUR -1.00 %
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Erste Group Bank AG
112.60 EUR 1.00 EUR 0.90 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR 0.55 EUR 1.88 %
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OMV AG
62.60 EUR 0.75 EUR 1.21 %
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Österreichische Post AG
32.35 EUR 0.05 EUR 0.15 %
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PORR AG
38.40 EUR 0.20 EUR 0.52 %
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Verbund AG
59.55 EUR 0.55 EUR 0.93 %
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Vienna Insurance
65.10 EUR 0.30 EUR 0.46 %
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Wienerberger AG
20.48 EUR -2.34 EUR -10.25 %
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Indizes
ATX
6,389.29 EUR -7.51 EUR -0.12 %
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Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,02 Prozent aufwärts auf 6.398,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 177,679 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 6.399,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.396,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 6.392,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.419,31 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6.527,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.852,36 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 4.509,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,55 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,61 Prozent auf 167,80 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,85 EUR), DO (+ 0,74 Prozent auf 204,00 EUR) und Andritz (+ 0,68 Prozent auf 73,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-6,73 Prozent auf 20,80 EUR), EVN (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR), Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,10 EUR), Verbund (-0,75 Prozent auf 59,35 EUR) und BAWAG (-0,57 Prozent auf 173,50 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221.340 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,385 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura