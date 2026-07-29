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Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Mittag

Handel in Wien: So bewegt sich der ATX am Mittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
135.60 EUR -3.20 EUR -2.31 %
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Erste Group Bank AG
115.70 EUR 0.30 EUR 0.26 %
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64.00 EUR 0.80 EUR 1.27 %
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Österreichische Post AG
32.15 EUR -0.40 EUR -1.23 %
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Palfinger AG
30.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
56.95 EUR -0.55 EUR -0.96 %
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Schoeller-Bleckmann
29.90 EUR 0.85 EUR 2.93 %
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STRABAG SE
85.10 EUR 0.10 EUR 0.12 %
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Verbund AG
58.00 EUR -0.20 EUR -0.34 %
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Vienna Insurance
71.20 EUR 2.40 EUR 3.49 %
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Indizes
ATX
6,523.52 EUR 68.73 EUR 1.06 %
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Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,03 Prozent höher bei 6.521,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 177,701 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 6.452,55 Punkte an der Kurstafel, nach 6.454,79 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.576,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.445,31 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,995 Prozent. Der ATX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6.464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, stand der ATX noch bei 5.794,70 Punkten. Der ATX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 4.521,39 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 4,47 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (+ 3,23 Prozent auf 59,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 30,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,64 Prozent auf 136,60 EUR) und Lenzing (+ 1,28 Prozent auf 23,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Palfinger (-1,82 Prozent auf 29,75 EUR), Österreichische Post (-1,69 Prozent auf 32,00 EUR), STRABAG SE (-0,24 Prozent auf 84,70 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 114,60 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 162.255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44,006 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,60 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank