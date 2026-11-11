Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Index im Blick

11.11.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime notiert am Mittag im Plus.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent stärker bei 3.273,37 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent fester bei 3.261,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.299,99 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3.288,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.414,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,14 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), FACC (+ 5,58 Prozent auf 14,38 EUR), Polytec (+ 4,73) Prozent auf 4,21 EUR), Frequentis (+ 3,26 Prozent auf 66,50 EUR) und Semperit (+ 2,54 Prozent auf 18,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR) und CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 176.817 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,516 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,97 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,78 Prozent.

Redaktion Finanzen.net