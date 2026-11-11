DAX 26.526 +0,7%ESt50 6.366 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.415 +0,6%Euro 1,1134 -0,3%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.041 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags

Der ATX Prime notiert am Mittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
125.40 EUR 13.40 EUR 11.96 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.40 EUR 0.10 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
117.20 EUR 1.00 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.80 EUR -0.30 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
FACC AG
14.02 EUR 0.42 EUR 3.09 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
63.70 EUR -2.50 EUR -3.78 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.63 EUR -0.04 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.65 EUR 1.20 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen
Polytec
4.00 EUR -0.05 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen
Semperit AG Holding
17.90 EUR 0.10 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
40.18 EUR -0.84 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.45 EUR -0.02 EUR -4.90 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,281.99 EUR 20.64 EUR 0.63 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,37 Prozent stärker bei 3.273,37 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent fester bei 3.261,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.261,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3.261,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.299,99 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3.288,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.414,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 23,14 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), FACC (+ 5,58 Prozent auf 14,38 EUR), Polytec (+ 4,73) Prozent auf 4,21 EUR), Frequentis (+ 3,26 Prozent auf 66,50 EUR) und Semperit (+ 2,54 Prozent auf 18,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,45 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,49 Prozent auf 3,60 EUR), voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR) und CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 176.817 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44,516 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,97 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,78 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.