Kursentwicklung im Fokus

Der ATX sinkt derzeit.

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 6.591,44 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 194,070 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 6.631,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.631,09 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6.563,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.631,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 6.557,32 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 6.701,69 Punkten bewertet. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4.820,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 23,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,89 Prozent auf 75,40 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 233,00 EUR), OMV (+ 0,14 Prozent auf 72,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,75 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 105,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 113,60 EUR), voestalpine (-2,76 Prozent auf 34,54 EUR), Palfinger (-2,36 Prozent auf 26,85 EUR), Andritz (-2,04 Prozent auf 81,80 EUR) und UNIQA Insurance (-1,28 Prozent auf 18,54 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 93.731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,021 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie weist mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net