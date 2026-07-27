Handel in Wien: So performt der ATX mittags
Der ATX macht am dritten Tag der Woche Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent höher bei 6.370,24 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 178,426 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6.334,06 Punkten, nach 6.334,06 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6.315,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.383,50 Zähler.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 6.351,75 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 5.833,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4.572,70 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 5,71 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 133,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 115,70 EUR), OMV (+ 1,55 Prozent auf 62,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,25 Prozent auf 17,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR), Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR), BAWAG (-0,82 Prozent auf 170,30 EUR), Palfinger (-0,67 Prozent auf 29,65 EUR) und DO (-0,25 Prozent auf 200,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 124.971 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44,511 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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