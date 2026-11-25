Index im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 2.379,85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,800 Prozent höher bei 2.380,30 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.361,40 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.373,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.387,32 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,59 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2.325,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.324,19 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2.062,45 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,64 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 2,59 Prozent auf 34,92 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 189,10 CHF), Holcim (+ 2,21 Prozent auf 74,90 CHF), Galderma (+ 1,99 Prozent auf 186,95 CHF) und Geberit (+ 1,92 Prozent auf 595,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,05 Prozent auf 706,50 CHF), VAT (-0,88 Prozent auf 484,70 CHF), Kühne + Nagel International (-0,46 Prozent auf 216,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,37 Prozent auf 65,20 CHF) und SGS SA (-0,24 Prozent auf 101,90 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.306.561 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net