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SPI-Kursverlauf

Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Der SPI zeigte heute eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.20 EUR 0.40 EUR 0.87 %
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ams-OSRAM AG
19.55 EUR -1.25 EUR -6.01 %
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ASMALLWORLD AG
0.89 EUR 0.04 EUR 4.71 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
33.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,109.00 EUR -13.00 EUR -1.16 %
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Comet Holding AG
345.20 EUR -25.00 EUR -6.75 %
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Curatis AG
19.20 EUR -0.70 EUR -3.52 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR -0.06 EUR -2.31 %
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Huber + Suhner AG
177.00 EUR -10.00 EUR -5.35 %
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INFICON HOLDING AG
189.40 EUR -15.60 EUR -7.61 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,950.00 EUR 565.00 EUR 6.74 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
410.80 EUR 8.20 EUR 2.04 %
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UBS
42.08 EUR 0.30 EUR 0.72 %
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Varia US Properties
11.90 EUR -0.10 EUR -0.83 %
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Indizes
SPI
20,243.96 CHF 287.29 CHF 1.44 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,44 Prozent stärker bei 20.243,96 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,331 Prozent auf 20.022,65 Punkte an der Kurstafel, nach 19.956,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.992,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.243,96 Zählern.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 3,27 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 19.455,24 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 20.110,33 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 17.269,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Varia US Properties (+ 8,09 Prozent auf 12,70 CHF), Barry Callebaut (+ 7,72 Prozent auf 1.130,00 CHF), Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,80 Prozent auf 33,00 CHF) und Lindt (+ 6,31 Prozent auf 8.335,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Huber + Suhner (-7,90 Prozent auf 160,80 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 0,86 CHF), Comet (-6,96 Prozent auf 318,00 CHF), ams-OSRAM (-6,55 Prozent auf 18,25 CHF) und INFICON (-5,89 Prozent auf 178,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.645.475 Aktien gehandelt. Mit 314,761 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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