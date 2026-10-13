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SMI im Blick

Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI am Dienstagmittag steigen

Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI am Dienstagmittag steigen

Der SMI verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.00 EUR -0.34 EUR -0.40 %
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Alcon AG
58.34 EUR 0.66 EUR 1.14 %
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Amrize
32.29 EUR 0.12 EUR 0.37 %
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Givaudan AG
4,047.00 EUR 341.00 EUR 9.20 %
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Holcim AG
69.32 EUR 1.34 EUR 1.97 %
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Lonza AG (N)
613.80 EUR -3.60 EUR -0.58 %
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Novartis AG
130.08 EUR 1.84 EUR 1.43 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Richemont
183.25 EUR 0.60 EUR 0.33 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
394.00 EUR 8.30 EUR 2.15 %
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Sandoz
77.58 EUR 1.84 EUR 2.43 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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UBS
43.20 EUR 0.64 EUR 1.50 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
620.00 EUR -2.40 EUR -0.39 %
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Indizes
SMI
14,016.44 CHF 138.60 CHF 1 %
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Am Dienstag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 14.060,21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,561 Prozent auf 13.955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13.877,84 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.066,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13.955,75 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13.775,27 Punkte. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 14.266,18 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 12.484,80 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,14 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3.770,00 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 72,52 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-1,02 Prozent auf 169,90 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 575,20 CHF), UBS (+ 0,40 Prozent auf 40,17 CHF) und Holcim (+ 0,75 Prozent auf 64,74 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 648.037 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 305,704 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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