Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI am Dienstagmittag steigen

SMI im Blick

13.10.26 12:26 Uhr

Der SMI verbucht derzeit Zuwächse.

Am Dienstag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 1,31 Prozent auf 14.060,21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,581 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,561 Prozent auf 13.955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13.877,84 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.066,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13.955,75 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13.775,27 Punkte. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 14.266,18 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 12.484,80 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,14 Prozent zu Buche. Bei 14.669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3.770,00 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 72,52 CHF), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Alcon (+ 1,80 Prozent auf 54,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-1,02 Prozent auf 169,90 CHF), Amrize (-0,36 Prozent auf 30,36 CHF), Lonza (+ 0,21 Prozent auf 575,20 CHF), UBS (+ 0,40 Prozent auf 40,17 CHF) und Holcim (+ 0,75 Prozent auf 64,74 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 648.037 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 305,704 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net