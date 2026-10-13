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Index im Fokus

Handel in Zürich: Das macht der SPI mittags

Handel in Zürich: Das macht der SPI mittags

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -20.83 %
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ams-OSRAM AG
22.20 EUR 0.60 EUR 2.78 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,107.00 EUR -23.00 EUR -2.04 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.15 EUR -0.90 EUR -14.88 %
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Curatis AG
20.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.64 EUR 0.06 EUR 2.33 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.90 EUR -0.30 EUR -2.46 %
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Givaudan AG
4,047.00 EUR 341.00 EUR 9.20 %
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INTERROLL AG
1,450.00 EUR 50.00 EUR 3.57 %
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Novartis AG
130.08 EUR 1.84 EUR 1.43 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
403.20 EUR 6.00 EUR 1.51 %
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Sulzer AG (N)
179.80 EUR 10.30 EUR 6.08 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
56.00 EUR 1.00 EUR 1.82 %
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Indizes
SPI
19,830.28 CHF 177.98 CHF 0.91 %
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Am Dienstag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 1,17 Prozent auf 19.881,39 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,444 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 19.777,23 Punkten, nach 19.652,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.888,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.777,23 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19.454,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der SPI 20.064,96 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der SPI bei 17.221,53 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,99 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Givaudan (+ 8,08 Prozent auf 3.770,00 CHF), Sulzer (+ 5,13 Prozent auf 168,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF), ams-OSRAM (+ 3,68 Prozent auf 20,58 CHF) und INTERROLL (+ 2,87 Prozent auf 1.364,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-7,89 Prozent auf 17,50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,65 Prozent auf 4,95 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF) und Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 648.037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 313,223 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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