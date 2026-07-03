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SIX-Handel im Fokus

Handel in Zürich: Gewinne im SLI

Handel in Zürich: Gewinne im SLI

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
91.40 EUR -1.84 EUR -1.97 %
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Galderma
193.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Givaudan AG
3,730.00 EUR -82.00 EUR -2.15 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
10,510.00 EUR 210.00 EUR 2.04 %
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Partners Group AG
738.40 EUR -1.80 EUR -0.24 %
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Richemont
200.80 EUR 1.20 EUR 0.60 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
366.00 EUR 7.45 EUR 2.08 %
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Sandoz
75.86 EUR -0.14 EUR -0.18 %
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Sonova AG
224.90 EUR 4.10 EUR 1.86 %
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Straumann Holding AG
115.00 EUR -1.00 EUR -0.86 %
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Swiss Re AG
143.65 EUR 2.75 EUR 1.95 %
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UBS
44.97 EUR 0.12 EUR 0.27 %
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VAT
728.80 EUR -20.20 EUR -2.70 %
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Indizes
SLI
2,310.90 CHF 9.38 CHF 0.41 %
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Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent auf 2.310,65 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,020 Prozent fester bei 2.301,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.301,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.301,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.314,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 2.136,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2.038,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.966,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 2,10 Prozent auf 9.710,00 CHF), Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3.512,00 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 185,95 CHF), Swiss Re (+ 1,57 Prozent auf 132,70 CHF) und Sonova (+ 1,54 Prozent auf 210,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-3,95 Prozent auf 665,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,08 Prozent auf 84,42 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 69,66 CHF), Galderma (-0,25 Prozent auf 177,90 CHF) und Straumann (-0,23 Prozent auf 108,10 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.010.638 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG