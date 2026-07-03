Handel in Zürich: Gewinne im SLI
Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent auf 2.310,65 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,020 Prozent fester bei 2.301,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.301,52 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.301,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.314,22 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 2.136,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2.038,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.966,23 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 2,10 Prozent auf 9.710,00 CHF), Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3.512,00 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 185,95 CHF), Swiss Re (+ 1,57 Prozent auf 132,70 CHF) und Sonova (+ 1,54 Prozent auf 210,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-3,95 Prozent auf 665,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,08 Prozent auf 84,42 CHF), Sandoz (-1,39 Prozent auf 69,66 CHF), Galderma (-0,25 Prozent auf 177,90 CHF) und Straumann (-0,23 Prozent auf 108,10 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.010.638 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro den größten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Aktuelle Roche Aktie News
Roche Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG