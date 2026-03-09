Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

Kursentwicklung im Fokus

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Freitag legte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 2.136,08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 2.133,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2.130,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.144,10 Punkte, das Tagestief hingegen 2.127,14 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,569 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 2.094,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2.110,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der SLI einen Wert von 2.008,39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,693 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-2,55 Prozent auf 603,60 CHF), Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF) und Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.657.662 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net