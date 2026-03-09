DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.031 -3,0%Bitcoin52.858 -3,8%Euro1,1524 -0,8%Öl93,00 -2,5%Gold4.331 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

05.06.26 17:57 Uhr
Handel in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83,10 CHF -1,56 CHF -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
53,12 CHF 1,04 CHF 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
42,71 CHF 0,10 CHF 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
161,50 CHF 2,35 CHF 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
74,44 CHF -0,90 CHF -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
191,85 CHF 2,65 CHF 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
91,48 CHF -2,20 CHF -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
485,60 CHF -5,80 CHF -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
117,98 CHF 2,14 CHF 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
710,80 CHF -1,60 CHF -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
327,10 CHF 2,50 CHF 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
118,15 CHF 1,95 CHF 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,63 CHF 0,05 CHF 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
603,60 CHF -15,80 CHF -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.136,1 PKT 5,4 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Am Freitag legte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 2.136,08 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 2.133,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2.130,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.144,10 Punkte, das Tagestief hingegen 2.127,14 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,569 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 2.094,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2.110,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der SLI einen Wert von 2.008,39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,693 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-2,55 Prozent auf 603,60 CHF), Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF) und Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.657.662 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,04 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumMeistgelesen

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen