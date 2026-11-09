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SIX-Handel im Fokus

Handel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Handel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
36.93 EUR -0.25 EUR -0.67 %
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Galderma
208.00 EUR 2.00 EUR 0.97 %
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Helvetia Baloise Holding AG
242.00 EUR 2.40 EUR 1.00 %
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Julius Bär
73.38 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Lonza AG (N)
723.40 EUR -3.40 EUR -0.47 %
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Partners Group AG
731.40 EUR 4.60 EUR 0.63 %
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Richemont
182.50 EUR 0.10 EUR 0.05 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.55 EUR 1.10 EUR 0.26 %
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Sandoz
91.80 EUR 0.98 EUR 1.08 %
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Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
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UBS
42.90 EUR -0.50 EUR -1.15 %
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VAT
559.00 EUR 24.80 EUR 4.64 %
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Indizes
SLI
2,382.62 CHF 3.40 CHF 0.14 %
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Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 2.378,31 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,062 Prozent leichter bei 2.377,74 Punkten in den Montagshandel, nach 2.379,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.376,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.379,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Der SLI wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 2.219,11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SLI 2.336,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.005,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,57 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 84,80 CHF), Julius Bär (+ 0,91 Prozent auf 68,52 CHF), Lonza (+ 0,72 Prozent auf 668,20 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 392,80 CHF) und Galderma (+ 0,55 Prozent auf 192,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Richemont (-1,97 Prozent auf 166,30 CHF), Amrize (-1,84 Prozent auf 34,09 CHF), VAT (-1,39 Prozent auf 509,40 CHF), Swiss Re (-1,18 Prozent auf 150,15 CHF) und Helvetia Baloise (-0,72 Prozent auf 220,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 199.032 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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