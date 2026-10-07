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SLI-Performance

Handel in Zürich: SLI fällt am Mittag zurück

Handel in Zürich: SLI fällt am Mittag zurück

Der SLI zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Amrize
31.75 EUR -1.04 EUR -3.17 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Julius Bär
74.70 EUR -3.96 EUR -5.03 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,230.00 EUR 230.00 EUR 2.88 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Richemont
185.25 EUR -0.60 EUR -0.32 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Swiss Re AG
154.80 EUR 2.80 EUR 1.84 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -20.00 EUR -2.92 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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VAT
726.80 EUR -28.40 EUR -3.76 %
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Indizes
SLI
2,220.92 CHF -5.36 CHF -0.24 %
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Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 2.219,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,308 Prozent auf 2.219,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.217,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.230,83 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,133 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der SLI bei 2.282,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.300,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der SLI mit 2.033,32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,17 Prozent. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1,40 Prozent auf 7.615,00 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 635,00 CHF), Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,20 Prozent auf 70,60 CHF) und Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,21 Prozent auf 70,60 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), VAT (-2,58 Prozent auf 680,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF) und Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 711.217 Aktien gehandelt. Mit 297,079 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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