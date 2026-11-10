Handel in Zürich: SLI legt nachmittags zu

Kursentwicklung

10.11.26 15:57 Uhr

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 2.411,21 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,693 Prozent fester bei 2.415,27 Punkten, nach 2.398,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.405,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.417,58 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2.219,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SLI mit 2.343,60 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 2.029,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,10 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.433,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,84 Prozent auf 173,95 CHF), UBS (+ 1,78 Prozent auf 40,67 CHF), Julius Bär (+ 1,73 Prozent auf 71,54 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 595,40 CHF) und Holcim (+ 1,34 Prozent auf 75,68 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 282,40 CHF), Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,83 Prozent auf 227,50 CHF), Givaudan (-0,52 Prozent auf 4.044,00 CHF) und Lindt (-0,52 Prozent auf 8.680,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.507.186 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 337,716 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net