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Kursverlauf

Handel in Zürich: SLI liegt im Plus

Handel in Zürich: SLI liegt im Plus

Der SLI entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
57.28 EUR 1.28 EUR 2.29 %
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Amrize
32.35 EUR 0.61 EUR 1.92 %
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Helvetia Baloise Holding AG
218.60 EUR 2.00 EUR 0.92 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
248.70 EUR 4.50 EUR 1.84 %
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Lonza AG (N)
621.80 EUR 13.80 EUR 2.27 %
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Partners Group AG
646.60 EUR -1.60 EUR -0.25 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.45 EUR 1.30 EUR 0.33 %
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Sika AG
189.20 EUR 3.30 EUR 1.78 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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UBS
42.62 EUR -0.35 EUR -0.81 %
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VAT
691.80 EUR -14.80 EUR -2.09 %
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Indizes
SLI
2,264.92 CHF 21.43 CHF 0.96 %
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,92 Prozent stärker bei 2.264,09 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,023 Prozent fester bei 2.244,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.243,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.243,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.264,19 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.224,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.286,15 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 2.017,92 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,26 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,40 Prozent auf 580,00 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 180,50 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 613,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-0,81 Prozent auf 146,05 CHF), VAT (-0,59 Prozent auf 642,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 205,40 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 231,10 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 615.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 307,024 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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