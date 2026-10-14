Handel in Zürich: SLI liegt im Plus

Kursverlauf

14.10.26 12:26 Uhr

Der SLI entwickelt sich aktuell positiv.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,92 Prozent stärker bei 2.264,09 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,023 Prozent fester bei 2.244,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.243,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.243,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.264,19 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.224,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.286,15 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 2.017,92 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,26 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,40 Prozent auf 580,00 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 180,50 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 613,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-0,81 Prozent auf 146,05 CHF), VAT (-0,59 Prozent auf 642,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 205,40 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 231,10 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 615.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 307,024 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net