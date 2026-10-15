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Index-Performance

Handel in Zürich: SLI notiert im Plus

Handel in Zürich: SLI notiert im Plus

Das macht der SLI heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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Amrize
32.45 EUR 0.24 EUR 0.75 %
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Galderma
181.00 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Geberit AG (N)
576.60 EUR -2.80 EUR -0.48 %
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Holcim AG
68.54 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,800.00 EUR 415.00 EUR 4.95 %
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Logitech S.A.
90.06 EUR -2.74 EUR -2.95 %
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Lonza AG (N)
644.00 EUR 22.20 EUR 3.57 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.02 EUR 1.78 EUR 2.11 %
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Partners Group AG
642.20 EUR -7.80 EUR -1.20 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
400.60 EUR 10.15 EUR 2.60 %
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Swiss Re AG
160.00 EUR 4.80 EUR 3.09 %
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Swisscom AG
680.00 EUR 5.00 EUR 0.74 %
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VAT
645.40 EUR -46.40 EUR -6.71 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
650.20 EUR 18.40 EUR 2.91 %
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Indizes
SLI
2,277.31 CHF 8.96 CHF 0.4 %
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Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 2.275,68 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 2.274,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2.268,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.282,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.271,92 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 2,12 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SLI 2.211,75 Punkte auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 2.296,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.033,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,80 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 4,40 Prozent auf 8.185,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,37 Prozent auf 605,60 CHF), Swisscom (+ 2,19 Prozent auf 653,50 CHF), Lonza (+ 2,15 Prozent auf 598,00 CHF) und Geberit (+ 1,95 Prozent auf 553,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4,72 Prozent auf 75,16 CHF), VAT (-3,72 Prozent auf 611,40 CHF), Logitech (-1,53 Prozent auf 83,72 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 170,65 CHF) und Holcim (-0,65 Prozent auf 63,86 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.069.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG

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