Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

SLI im Blick

Der SLI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 2.272,68 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,313 Prozent leichter bei 2.273,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.280,32 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.274,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.271,31 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,73 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 2.151,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der SLI auf 2.014,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.948,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.288,59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,05 Prozent auf 188,30 CHF), Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 3.419,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,61 Prozent auf 197,85 CHF), Sika (+ 0,60 Prozent auf 169,00 CHF) und Lindt (+ 0,57 Prozent auf 9.755,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil UBS (-1,67 Prozent auf 40,12 CHF), VAT (-1,53 Prozent auf 671,00 CHF), Julius Bär (-1,11 Prozent auf 67,74 CHF), Alcon (-1,04 Prozent auf 55,16 CHF) und Sandoz (-0,85 Prozent auf 72,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.117.400 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net