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SLI aktuell

Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

SLI-Handel am Mittwochmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.56 EUR 1.58 EUR 2.05 %
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Amrize
35.57 EUR -0.17 EUR -0.48 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,910.00 EUR -45.00 EUR -0.50 %
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Logitech S.A.
96.18 EUR -1.08 EUR -1.11 %
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Novartis AG
141.06 EUR 2.48 EUR 1.79 %
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Partners Group AG
693.60 EUR 5.40 EUR 0.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.75 EUR -1.30 EUR -0.30 %
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Sandoz
83.58 EUR -4.92 EUR -5.56 %
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Straumann Holding AG
107.00 EUR 3.00 EUR 2.88 %
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Swiss Life AG (N)
1,017.00 EUR 10.50 EUR 1.04 %
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Swiss Re AG
162.80 EUR 0.35 EUR 0.22 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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VAT
644.80 EUR 21.40 EUR 3.43 %
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Indizes
SLI
2,334.80 CHF -10.87 CHF -0.46 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,61 Prozent leichter bei 2.331,39 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,581 Prozent schwächer bei 2.332,05 Punkten, nach 2.345,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2.331,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.341,75 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,207 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 2.246,86 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 2.316,39 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 28.10.2025, mit 2.018,62 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,98 Prozent auf 599,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 72,06 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 129,68 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF) und Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 38,05 CHF), Lindt (-1,03 Prozent auf 8.155,00 CHF) und Straumann (-0,86 Prozent auf 96,82 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 583.792 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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