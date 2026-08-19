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Index im Blick

Handel in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain

Handel in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR 1.34 EUR 1.60 %
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Amrize
37.70 EUR -1.16 EUR -2.99 %
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Galderma
182.00 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Julius Bär
80.28 EUR 1.30 EUR 1.65 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,650.00 EUR -135.00 EUR -1.38 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.08 EUR -0.51 EUR -0.60 %
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Novartis AG
137.92 EUR 2.50 EUR 1.85 %
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Partners Group AG
769.60 EUR 5.40 EUR 0.71 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
399.10 EUR 4.10 EUR 1.04 %
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Sika AG
198.60 EUR -1.70 EUR -0.85 %
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Straumann Holding AG
99.00 EUR -2.00 EUR -1.98 %
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Swiss Re AG
148.45 EUR -2.80 EUR -1.85 %
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Swisscom AG
680.00 EUR 10.00 EUR 1.49 %
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UBS
46.21 EUR 0.21 EUR 0.46 %
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VAT
639.20 EUR 9.20 EUR 1.46 %
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Indizes
SLI
2,324.19 CHF 9.83 CHF 0.42 %
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Schlussendlich ging es im SLI im SIX-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 2.324,19 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 2.318,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2.314,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.325,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.313,04 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2.276,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.144,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.018,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,05 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF), Sika (+ 1,52 Prozent auf 190,35 CHF), Swisscom (+ 1,42 Prozent auf 641,00 CHF), Novartis (+ 1,25 Prozent auf 128,34 CHF) und VAT (+ 1,09 Prozent auf 610,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Amrize (-2,59 Prozent auf 35,31 CHF), Lindt (-1,84 Prozent auf 9.075,00 CHF), Straumann (-1,46 Prozent auf 91,54 CHF), Julius Bär (-1,43 Prozent auf 74,56 CHF) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.675.100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 319,028 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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