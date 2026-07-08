Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen

Kursentwicklung

09.07.26 17:57 Uhr

Der SLI befand sich am Donnerstagabend im Aufwind.

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,34 Prozent höher bei 2.275,76 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,419 Prozent auf 2.277,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2.268,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.263,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.278,88 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,72 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Wert von 2.137,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der SLI bei 2.101,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der SLI auf 1.976,84 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 4,21 Prozent auf 677,80 CHF), Logitech (+ 3,92 Prozent auf 81,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF), UBS (+ 1,90 Prozent auf 41,88 CHF) und Partners Group (+ 1,81 Prozent auf 675,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Lindt (-2,50 Prozent auf 9.345,00 CHF), Novartis (-1,27 Prozent auf 124,30 CHF), Swiss Re (-1,13 Prozent auf 131,15 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,31 CHF) und Sandoz (-0,87 Prozent auf 68,60 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4.375.122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 292,900 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net