Index im Blick

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Donnerstag.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1,05 Prozent auf 2.376,37 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,974 Prozent auf 2.374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2.351,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.374,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.377,79 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SLI bei 2.337,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2.329,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SLI bei 2.072,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,48 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,81 Prozent auf 482,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 65,02 CHF), Amrize (+ 2,41 Prozent auf 35,70 CHF), Logitech (+ 2,41 Prozent auf 83,30 CHF) und Richemont (+ 2,26 Prozent auf 172,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lindt (-0,18 Prozent auf 8.490,00 CHF), Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 87,17 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 706,50 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 154,25 CHF) und Schindler (+ 0,41 Prozent auf 296,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 362.755 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,486 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent.

Redaktion Finanzen.net