Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart fester
Beim SLI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.
Werte in diesem Artikel
Um 09:11 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 2.232,04 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,495 Prozent stärker bei 2.231,49 Punkten, nach 2.220,49 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.232,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.228,05 Punkten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,290 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der SLI noch bei 2.304,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SLI bei 2.214,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der SLI mit 1.983,08 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,77 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Helvetia Baloise (+ 3,84 Prozent auf 222,00 CHF), Sonova (+ 1,81 Prozent auf 236,60 CHF), Galderma (+ 1,59 Prozent auf 156,50 CHF), Logitech (+ 1,21 Prozent auf 83,34 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,18 Prozent auf 79,18 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-0,69 Prozent auf 54,72 CHF), Roche (-0,63 Prozent auf 360,20 CHF), Amrize (-0,22 Prozent auf 32,22 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 3.237,00 CHF) und Partners Group (+ 0,19 Prozent auf 620,60 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 303.748 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,309 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG