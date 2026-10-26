DAX 25.374 +0,8%ESt50 6.093 +0,4%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,64 -1,1%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.619 +0,6%Euro 1,1207 -0,0%Öl 114,4 -2,0%Gold 4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Fokus

Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
34.99 EUR -0.36 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Galderma
206.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
244.70 EUR 1.10 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
97.08 EUR -1.32 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
89.70 EUR -0.95 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
134.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
680.20 EUR 12.00 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
427.75 EUR -2.25 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
86.92 EUR 0.22 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Schindler AG (PS)
320.80 EUR 2.25 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
193.45 EUR -0.30 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
105.00 EUR -1.00 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
165.85 EUR -0.40 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,332.38 CHF 7.08 CHF 0.3 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 2.325,59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,055 Prozent fester bei 2.326,57 Punkten in den Handel, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.323,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.327,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2.245,45 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2.276,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2.047,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,12 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF), Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 81,90 CHF), Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF) und Amrize (+ 0,83 Prozent auf 32,77 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,91 Prozent auf 176,75 CHF), Straumann (-1,09 Prozent auf 97,80 CHF), Schindler (-0,74 Prozent auf 296,60 CHF) und Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 268.322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 336,260 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.