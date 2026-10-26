Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

SIX-Handel im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent fester bei 2.325,59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,055 Prozent fester bei 2.326,57 Punkten in den Handel, nach 2.325,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.323,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.327,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2.245,45 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2.276,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2.047,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,12 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 231,30 CHF), Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 81,90 CHF), Roche (+ 1,38 Prozent auf 396,30 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 193,15 CHF) und Amrize (+ 0,83 Prozent auf 32,77 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-3,04 Prozent auf 88,58 CHF), Sika (-1,91 Prozent auf 176,75 CHF), Straumann (-1,09 Prozent auf 97,80 CHF), Schindler (-0,74 Prozent auf 296,60 CHF) und Nestlé (-0,73 Prozent auf 83,09 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 268.322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 336,260 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net