Handel in Zürich: SMI am Montagnachmittag mit Kursplus
Aktueller Marktbericht zum SMI.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent auf 14.243,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,666 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 14.244,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14.235,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.209,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.268,41 Punkten verzeichnete.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13.708,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der SMI bei 11.937,42 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,52 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2,07 Prozent auf 699,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,95 Prozent auf 209,50 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 55,48 CHF), Swisscom (+ 1,70 Prozent auf 629,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,47 Prozent auf 134,55 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Roche (-0,92 Prozent auf 333,50 CHF), Sika (-0,89 Prozent auf 161,30 CHF), Logitech (-0,65 Prozent auf 82,08 CHF), Lonza (-0,44 Prozent auf 583,40 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 123,92 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.055.741 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,146 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
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|12.03.26
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|12.03.26
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|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG