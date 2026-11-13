Handel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

SIX-Handel im Blick

So performte der SMI zum Handelsschluss.

Der SMI gab im SIX-Handel letztendlich um 0,29 Prozent auf 15.106,12 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,730 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,274 Prozent tiefer bei 15.107,95 Punkten, nach 15.149,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15.130,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15.037,34 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 13.927,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SMI bei 14.475,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.740,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,03 Prozent zu. 15.200,17 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 994,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 655,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,66 Prozent auf 153,05 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 74,56 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.322.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346,059 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net