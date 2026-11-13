DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,19 -2,7%Nas 25.025 -1,3%Bitcoin 62.161 -3,6%Euro 1,1035 -0,2%Öl 95,8 -0,1%Gold 3.882 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SIX-Handel im Blick

Handel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

Handel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

So performte der SMI zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.08 EUR -1.24 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
64.74 EUR -0.84 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Galderma
206.00 EUR -2.00 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
80.86 EUR -1.52 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
94.73 EUR 1.18 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
715.00 EUR -6.00 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Richemont
183.60 EUR -7.70 EUR -4.03 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
433.65 EUR -7.60 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
92.22 EUR -0.96 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
206.10 EUR -5.50 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,062.00 EUR -5.00 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.55 EUR 3.00 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.78 EUR -0.22 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
699.00 EUR -6.00 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
15,106.12 CHF -43.31 CHF -0.29 %
News | Analysen

Der SMI gab im SIX-Handel letztendlich um 0,29 Prozent auf 15.106,12 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,730 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,274 Prozent tiefer bei 15.107,95 Punkten, nach 15.149,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15.130,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15.037,34 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 13.927,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SMI bei 14.475,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.740,91 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,03 Prozent zu. 15.200,17 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 994,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 655,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,66 Prozent auf 153,05 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 74,56 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.322.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346,059 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.