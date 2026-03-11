DAX23.542 -0,4%Est505.753 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.561 -0,5%Euro1,1551 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.182 +0,4%
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- AIXTRON im Fokus
Top News
K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen
Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
SIX-Handel im Blick

Handel in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel im Minus

12.03.26 09:27 Uhr
Handel in Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel im Minus

Der SMI verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
67,50 CHF -0,16 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
44,63 CHF -0,59 CHF -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
556,80 CHF -7,00 CHF -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
71,66 CHF -0,02 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,12 CHF -0,41 CHF -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
813,40 CHF 6,60 CHF 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
318,70 CHF -11,30 CHF -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
137,95 CHF -1,45 CHF -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
798,40 CHF -34,40 CHF -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,55 CHF -0,10 CHF -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
712,50 CHF -1,00 CHF -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.821,1 PKT -137,5 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen

Um 09:09 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,98 Prozent auf 12.831,00 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,579 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,764 Prozent auf 12.859,58 Punkte an der Kurstafel, nach 12.958,59 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.866,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 12.820,66 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.529,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, stand der SMI bei 12.887,48 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 12.868,43 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,14 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.685,18 Zählern verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 0,59 Prozent auf 811,60 CHF), Logitech (+ 0,17 Prozent auf 71,80 CHF), Swiss Re (-0,12 Prozent auf 127,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 67,58 CHF) und Swisscom (-0,14 Prozent auf 712,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Roche (-3,70 Prozent auf 317,80 CHF), Swiss Life (-3,48 Prozent auf 803,80 CHF), Geberit (-1,03 Prozent auf 558,00 CHF), Amrize (-0,95 Prozent auf 44,79 CHF) und Sika (-0,90 Prozent auf 138,15 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196.941 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 290,757 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,40 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

