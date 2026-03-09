DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 -0,4%Nas26.421 +0,5%Bitcoin66.068 -1,1%Euro1,1614 -0,1%Öl102,3 -2,5%Gold4.521 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte
SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI-Kursverlauf

Handel in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

22.05.26 17:57 Uhr
Handel in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus | finanzen.net

Der SMI zeigte am Freitagabend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
83,80 CHF 1,58 CHF 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.882,00 CHF 66,00 CHF 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
73,84 CHF 1,46 CHF 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
87,36 CHF 5,12 CHF 6,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
492,80 CHF -1,00 CHF -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
858,80 CHF -41,20 CHF -4,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
155,75 CHF -0,90 CHF -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
334,50 CHF 4,10 CHF 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
147,00 CHF 4,30 CHF 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
120,05 CHF -1,70 CHF -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,09 CHF 0,01 CHF 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
567,60 CHF -5,00 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.502,9 PKT 56,5 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Der SMI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,42 Prozent auf 13.502,88 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,589 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,364 Prozent fester bei 13.495,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.446,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.446,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13.538,31 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 3,07 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13.859,76 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.269,95 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,93 Prozent. 14.063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2.882,00 CHF), Holcim (+ 2,02 Prozent auf 73,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,92 Prozent auf 83,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 155,75 CHF) und Lonza (-0,20 Prozent auf 492,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.788.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumMeistgelesen

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen