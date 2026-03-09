Handel in Zürich: SMI bewegt letztendlich im Plus

SMI-Kursverlauf

Der SMI zeigte am Freitagabend eine positive Tendenz.

Der SMI legte im SIX-Handel letztendlich um 0,42 Prozent auf 13.502,88 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,589 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,364 Prozent fester bei 13.495,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.446,43 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.446,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13.538,31 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 3,07 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13.859,76 Punkte. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.269,95 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,93 Prozent. 14.063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF), Sika (+ 3,01 Prozent auf 147,00 CHF), Givaudan (+ 2,34 Prozent auf 2.882,00 CHF), Holcim (+ 2,02 Prozent auf 73,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,92 Prozent auf 83,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF), Swiss Re (-1,40 Prozent auf 120,05 CHF), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 155,75 CHF) und Lonza (-0,20 Prozent auf 492,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.788.246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net