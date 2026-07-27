Handel in Zürich: SMI legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Der SMI hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
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Im SMI geht es im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,15 Prozent aufwärts auf 14.407,64 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 14.395,68 Punkte an der Kurstafel, nach 14.386,58 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14.410,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.392,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,378 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 14.254,36 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 13.399,29 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 12.276,26 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 3.217,00 CHF), Lonza (+ 0,69 Prozent auf 583,20 CHF), Holcim (+ 0,61 Prozent auf 69,82 CHF), Geberit (+ 0,49 Prozent auf 569,00 CHF) und Novartis (+ 0,47 Prozent auf 127,72 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,82 Prozent auf 78,84 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 715,20 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 211,40 CHF) und Sika (-0,35 Prozent auf 184,50 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 106.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 307,560 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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