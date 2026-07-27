Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen
SMI-Kurs am Mittwoch zum Handelsschluss.
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Am Mittwoch verbuchte der SMI via SIX schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 14.551,56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,668 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,351 Prozent auf 14.514,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14.463,23 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14.568,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.466,40 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14.424,24 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 13.052,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der SMI einen Stand von 11.858,33 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,85 Prozent. Bei 14.656,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 2,62 Prozent auf 195,50 CHF), Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3.403,00 CHF), Amrize (+ 2,06 Prozent auf 42,55 CHF), Roche (+ 1,96 Prozent auf 364,70 CHF) und Geberit (+ 1,47 Prozent auf 564,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-2,35 Prozent auf 84,86 CHF), Swiss Life (-1,13 Prozent auf 947,00 CHF), Swisscom (-0,88 Prozent auf 616,00 CHF), Alcon (-0,84 Prozent auf 56,74 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,62 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5.519.570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,710 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,56 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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|12.03.26
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|12.03.26
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|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG