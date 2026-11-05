Handel in Zürich: SMI liegt am Donnerstagmittag im Plus

Index-Performance

05.11.26 12:25 Uhr

Der SMI gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Am Donnerstag gewinnt der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,12 Prozent auf 15.041,01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,708 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 15.061,17 Punkten, nach 15.022,85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14.995,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15.092,56 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2,19 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.703,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der SMI noch bei 14.551,56 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 12.363,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,54 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,45 Prozent auf 75,14 CHF), Sika (+ 1,72 Prozent auf 189,60 CHF), Lonza (+ 1,36 Prozent auf 670,60 CHF), Swiss Re (+ 1,02 Prozent auf 157,70 CHF) und Swiss Life (+ 0,98 Prozent auf 991,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-0,98 Prozent auf 62,66 CHF), Logitech (-0,67 Prozent auf 82,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,57 Prozent auf 70,06 CHF), Novartis (-0,33 Prozent auf 133,82 CHF) und Roche (-0,30 Prozent auf 394,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.520.569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 339,281 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net