Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab

SMI im Blick

28.10.26 09:27 Uhr

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Um 09:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 14.509,87 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,577 Prozent tiefer bei 14.513,44 Punkten, nach 14.597,63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.509,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.576,71 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,259 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SMI 13.942,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.571,33 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Stand von 12.360,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,53 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 72,06 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 129,68 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF), Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF) und Galderma (+ 0,19 Prozent auf 185,35 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 38,05 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 82,63 CHF) und Richemont (-0,73 Prozent auf 162,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 583.792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net