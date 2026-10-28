DAX 25.557 -0,1%ESt50 6.154 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.157 +0,7%Euro 1,1123 -0,1%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.053 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SMI im Blick

Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab

Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.56 EUR 1.58 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Galderma
199.00 EUR 1.00 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
96.18 EUR -1.08 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
89.41 EUR -0.50 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
141.06 EUR 2.48 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
693.60 EUR 5.40 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Richemont
177.40 EUR 0.70 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
428.75 EUR -1.30 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
83.58 EUR -4.92 EUR -5.56 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,017.00 EUR 10.50 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
162.80 EUR 0.35 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,551.98 CHF -45.65 CHF -0.31 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 14.509,87 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,577 Prozent tiefer bei 14.513,44 Punkten, nach 14.597,63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.509,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.576,71 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,259 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SMI 13.942,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.571,33 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Stand von 12.360,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,53 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 72,06 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 129,68 CHF), Partners Group (+ 0,25 Prozent auf 637,20 CHF), Swiss Life (+ 0,19 Prozent auf 944,20 CHF) und Galderma (+ 0,19 Prozent auf 185,35 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-9,79 Prozent auf 82,96 CHF), Sandoz (-5,63 Prozent auf 77,48 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 38,05 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 82,63 CHF) und Richemont (-0,73 Prozent auf 162,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 583.792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,860 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.