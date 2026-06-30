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SIX-Handel im Blick

Handel in Zürich: SMI schwächelt schlussendlich

Handel in Zürich: SMI schwächelt schlussendlich

Der SMI erlitt letztendlich Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.72 EUR -8.24 EUR -8.86 %
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Alcon AG
61.42 EUR 1.82 EUR 3.05 %
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Amrize
43.80 EUR 0.48 EUR 1.11 %
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Holcim AG
80.62 EUR -0.92 EUR -1.13 %
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Novartis AG
132.78 EUR 1.28 EUR 0.97 %
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Partners Group AG
733.00 EUR -42.80 EUR -5.52 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
356.75 EUR 3.25 EUR 0.92 %
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Sika AG
173.70 EUR 2.10 EUR 1.22 %
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Swiss Re AG
145.45 EUR 0.70 EUR 0.48 %
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UBS
46.91 EUR -0.91 EUR -1.90 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Indizes
SMI
14,267.19 CHF -40.12 CHF -0.28 %
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Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent leichter bei 14.267,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,178 Prozent tiefer bei 14.281,91 Punkten, nach 14.307,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.267,19 Punkte, das Tagestief hingegen 14.133,13 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13.761,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der SMI auf 13.173,17 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der SMI bei 11.910,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,70 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 2,85 Prozent auf 56,94 CHF), Amrize (+ 1,87 Prozent auf 41,48 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 135,85 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 613,40 CHF) und Novartis (+ 1,03 Prozent auf 123,26 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF), Holcim (-1,82 Prozent auf 74,62 CHF) und Sika (-1,27 Prozent auf 159,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.831.470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,42 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17:21 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
14:51 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.