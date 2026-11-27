Marktbericht

Der SPI steigt am Freitag.

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,29 Prozent fester bei 20.866,74 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,625 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,184 Prozent auf 20.844,00 Punkte an der Kurstafel, nach 20.805,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.822,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.897,00 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,77 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SPI mit 20.599,98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.263,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17.640,02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,39 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 10,53 Prozent auf 8,40 CHF), DOTTIKON ES (+ 7,79 Prozent auf 297,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,83 Prozent auf 15,64 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,11 Prozent auf 0,13 CHF) und Stadler Rail (+ 4,01 Prozent auf 30,06 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Molecular Partners (-6,25 Prozent auf 2,25 CHF), EvoNext (-5,26 Prozent auf 1,98 CHF), BACHEM (-4,91 Prozent auf 63,95 CHF), Kudelski (-3,30 Prozent auf 1,32 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-1,97 Prozent auf 447,50 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1.484.298 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 357,064 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net