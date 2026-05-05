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SPI-Kursverlauf

Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Aufwind

24.06.26 15:57 Uhr
Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Aufwind | finanzen.net

Der SPI entwickelt sich derzeit positiv.

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Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
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PolyPeptide
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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17,80 CHF -1,00 CHF -5,32%
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SPI
19.898,6 PKT 269,9 PKT 1,37%
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,31 Prozent höher bei 19.886,12 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 19.643,95 Punkte an der Kurstafel, nach 19.628,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.643,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 19.886,12 Einheiten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der SPI bei 19.052,12 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 17.471,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der SPI einen Wert von 16.572,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.886,12 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell SKAN (+ 10,32 Prozent auf 54,00 CHF), PolyPeptide (+ 8,47 Prozent auf 42,90 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 8,45 Prozent auf 0,24 CHF), Ascom (+ 5,08 Prozent auf 6,00 CHF) und BACHEM (+ 4,87 Prozent auf 71,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Addex Therapeutics (-7,89 Prozent auf 0,04 CHF), Xlife Sciences (-5,96 Prozent auf 22,10 CHF), Implenia (-5,52 Prozent auf 70,20 CHF) und Schlatter Industries (-5,32 Prozent auf 17,80 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1.751.021 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 279,761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
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22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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