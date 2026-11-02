Handel in Zürich: SPI am Montagmittag mit Abgaben

Index-Performance

02.11.26 12:25 Uhr

Der SPI gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Am Montag geht es im SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 20.822,96 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,639 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,554 Prozent tiefer bei 20.731,49 Punkten, nach 20.847,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.731,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.844,62 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SPI 19.397,24 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 20.161,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SPI einen Wert von 16.982,04 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,15 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.918,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 10,47 Prozent auf 34,30 CHF), Autoneum (+ 8,26 Prozent auf 128,40 CHF), Medartis (+ 6,90 Prozent auf 103,80 CHF), DocMorris (+ 6,79 Prozent auf 16,36 CHF) und MCH (+ 6,09 Prozent auf 6,62 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-30,00 Prozent auf 0,98 CHF), Arbonia (-11,94 Prozent auf 3,65 CHF), Cembra Money Bank (-7,35 Prozent auf 82,60 CHF), OC Oerlikon (-7,25 Prozent auf 4,99 CHF) und Molecular Partners (-5,88 Prozent auf 2,72 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 766.545 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 355,452 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net