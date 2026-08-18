Handel in Zürich: SPI letztendlich in der Gewinnzone

SPI-Performance im Blick

19.08.26 17:57 Uhr

Der SPI verbuchte am Abend Zuwächse.

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,30 Prozent höher bei 20.223,03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.148,09 Zählern und damit 0,067 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20.161,57 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.142,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.265,55 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,214 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SPI 20.156,26 Punkte auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 18.867,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16.957,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 17,00 Prozent auf 5,85 CHF), Leonteq (+ 9,39 Prozent auf 20,85 CHF), Geberit (+ 7,44 Prozent auf 566,20 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 6,39 Prozent auf 116,60 CHF) und Implenia (+ 6,29 Prozent auf 67,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen BioVersys (-5,99 Prozent auf 25,10 CHF), Comet (-4,98 Prozent auf 351,20 CHF), Emmi (-4,71 Prozent auf 830,00 CHF), Xlife Sciences (-4,66 Prozent auf 15,35 CHF) und INFICON (-4,07 Prozent auf 165,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 4.604.417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 307,205 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net