Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester

Index-Performance

Der SPI entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Der SPI verbuchte im SIX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 21.346,00 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,674 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,329 Prozent auf 21.327,57 Punkte an der Kurstafel, nach 21.257,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.440,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.310,12 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20.288,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SPI mit 20.310,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 17.391,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 17,01 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 20,93 Prozent auf 5,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 10,62 Prozent auf 1,25 CHF), Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF), Medartis (+ 2,94 Prozent auf 112,20 CHF) und Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-9,31 Prozent auf 0,92 CHF), Addex Therapeutics (-8,07 Prozent auf 0,03 CHF), Molecular Partners (-6,67 Prozent auf 2,24 CHF), Curatis (-5,94 Prozent auf 15,05 CHF) und Varia US Properties (-5,45 Prozent auf 10,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2.565.016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net