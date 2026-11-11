Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne

SPI-Kursverlauf

11.11.26 17:57 Uhr

Der SPI stieg schlussendlich.

Am Mittwoch sprang der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 21.194,70 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,655 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,175 Prozent fester bei 21.181,24 Punkten, nach 21.144,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 21.194,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.095,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SPI bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.511,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der SPI noch bei 17.503,42 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 16,18 Prozent. Bei 21.271,96 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 7,74 Prozent auf 16,98 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,10 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,61) Prozent auf 1,29 CHF), WISeQey (+ 5,23 Prozent auf 7,04 USD) und Ypsomed (+ 4,92 Prozent auf 414,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), GAM (-5,45 Prozent auf 0,06 CHF), SoftwareONE (-4,28 Prozent auf 8,73 CHF), Alcon (-3,88 Prozent auf 59,48 CHF) und BioVersys (-3,83 Prozent auf 22,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.611.944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 353,493 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net