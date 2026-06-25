Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot

SPI im Blick

Der SPI bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 19.994,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,474 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,362 Prozent auf 19.978,13 Punkte an der Kurstafel, nach 20.050,78 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.994,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19.978,13 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,77 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19.096,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, notierte der SPI bei 17.664,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.462,13 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,61 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.111,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Medmix (+ 2,41 Prozent auf 8,06 CHF), Bell (+ 1,82 Prozent auf 178,80 CHF), Swatch (N) (+ 1,73 Prozent auf 41,25 CHF), Idorsia (+ 1,50 Prozent auf 6,11 CHF) und Xlife Sciences (+ 1,49 Prozent auf 20,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-6,72 Prozent auf 44,40 CHF) und Curatis (-4,17 Prozent auf 23,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.117.400 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 293,418 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net