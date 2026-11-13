Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot

SPI-Kursverlauf

13.11.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der SPI am fünften Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 21.211,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,669 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,224 Prozent leichter bei 21.263,34 Punkten, nach 21.311,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.263,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.210,14 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.725,15 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 20.413,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.545,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,28 Prozent zu Buche. Bei 21.370,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 57,41 Prozent auf 0,03 CHF), Sonova (+ 2,01 Prozent auf 283,60 CHF), Leonteq (+ 1,63 Prozent auf 20,00 CHF), Molecular Partners (+ 1,61 Prozent auf 2,52 CHF) und Vaudoise Versicherungen (+ 1,45 Prozent auf 768,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Richemont (-7,18 Prozent auf 163,50 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), WISeQey (-5,86 Prozent auf 6,59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.005.346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,239 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net