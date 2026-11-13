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SPI-Kursverlauf

Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot

Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot

So bewegt sich der SPI am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -14.49 %
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ASMALLWORLD AG
1.20 EUR -0.10 EUR -7.69 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,323.00 EUR 17.00 EUR 1.30 %
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Bellevue AG
7.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR -0.04 EUR -1.60 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.30 EUR -0.05 EUR -0.93 %
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Leonteq AG
21.25 EUR -0.30 EUR -1.39 %
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Molecular Partners AG
2.62 EUR -0.04 EUR -1.50 %
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Richemont
180.55 EUR -10.75 EUR -5.62 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
446.60 EUR -0.40 EUR -0.09 %
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Sonova AG
298.60 EUR -16.40 EUR -5.21 %
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UBS
43.78 EUR -0.22 EUR -0.50 %
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Vaudoise Versicherungen
815.00 EUR 5.00 EUR 0.62 %
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WISeQey
6.59 USD -0.41 USD -5.86 %
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Indizes
SPI
21,287.26 CHF -23.75 CHF -0.11 %
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 21.211,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,669 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,224 Prozent leichter bei 21.263,34 Punkten, nach 21.311,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.263,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.210,14 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.725,15 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 20.413,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.545,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,28 Prozent zu Buche. Bei 21.370,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 57,41 Prozent auf 0,03 CHF), Sonova (+ 2,01 Prozent auf 283,60 CHF), Leonteq (+ 1,63 Prozent auf 20,00 CHF), Molecular Partners (+ 1,61 Prozent auf 2,52 CHF) und Vaudoise Versicherungen (+ 1,45 Prozent auf 768,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Richemont (-7,18 Prozent auf 163,50 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), WISeQey (-5,86 Prozent auf 6,59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.005.346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,239 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

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