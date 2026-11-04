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SPI aktuell

Handel in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Handel in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.02 EUR 1.02 EUR 1.31 %
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Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 16.22 %
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ASMALLWORLD AG
1.44 EUR 0.06 EUR 4.35 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,249.00 EUR -75.00 EUR -5.66 %
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Bellevue AG
7.30 EUR 0.15 EUR 2.10 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
185.00 EUR 1.00 EUR 0.54 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.80 EUR 0.20 EUR 1.72 %
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lastminute.com N.V.
10.60 EUR -0.10 EUR -0.93 %
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MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR -2.65 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
431.20 EUR -4.80 EUR -1.10 %
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WISeQey
7.50 USD 0.18 USD 2.46 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,771.02 CHF -26.38 CHF -0.13 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 20.785,24 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,649 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 20.804,97 Punkte an der Kurstafel, nach 20.797,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20.809,63 Punkte, das Tagestief hingegen 20.785,24 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,259 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 19.397,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der SPI 20.339,58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17.036,92 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,94 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.944,65 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 8,37 Prozent auf 0,15 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6,91 Prozent auf 52,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,82 Prozent auf 1,46 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,80 Prozent auf 0,02 CHF) und WISeQey (+ 2,46 Prozent auf 7,50 USD). Die Verlierer im SPI sind hingegen Schlatter Industries (-4,85 Prozent auf 19,60 CHF), lastminutecom (-4,81 Prozent auf 9,50 CHF), SHL Telemedicine (-3,77 Prozent auf 1,02 CHF), Carlo Gavazzi (-3,69 Prozent auf 169,50 CHF) und Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 207.445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352,663 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG

Information

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