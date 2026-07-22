Handel in Zürich: SPI zum Start im Aufwind

SPI-Performance

24.07.26 09:27 Uhr

Anleger in Zürich schicken den SPI heute erneut ins Plus.

Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 19.980,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,247 Prozent stärker bei 19.981,31 Punkten, nach 19.932,10 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.983,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19.980,83 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.912,32 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 18.597,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.825,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,53 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 0,16 CHF), Medmix (+ 3,67 Prozent auf 8,19 CHF), Temenos (+ 2,45 Prozent auf 62,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,69 Prozent auf 12,00 CHF) und Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 80,62 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Orell Fuessli (-5,67 Prozent auf 141,50 CHF), GAM (-5,59 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und EvoNext (-4,55 Prozent auf 2,10 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 174.872 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net