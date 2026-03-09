Handel in Zürich: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SLI

Index-Bewegung

In Zürich standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2.135,48 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,514 Prozent höher bei 2.142,45 Punkten in den Handel, nach 2.131,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.126,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.149,77 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 2.100,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.188,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.986,72 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,721 Prozent zurück. Bei 2.223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 4,97 Prozent auf 624,80 CHF), Logitech (+ 3,68 Prozent auf 101,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 187,30 CHF) und Amrize (+ 2,26 Prozent auf 42,93 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Roche (-2,43 Prozent auf 309,70 CHF), Sandoz (-2,06 Prozent auf 62,90 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 86,98 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 50,98 CHF) und Swiss Re (-1,42 Prozent auf 114,45 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.141.559 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Mit 6,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.net