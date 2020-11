Handel warnt vor strengeren Vorgaben für Kundenanzahl in Geschäften

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs hat der Handelsverband Deutschland (HDE) vor den Folgen strengerer Beschränkungen für die maximale Kundenzahl in den Geschäften gewarnt. "Wenn nur noch wenige Menschen gleichzeitig den Supermarkt oder das Modehaus in der Innenstadt betreten dürfen, dann führt das zwangsläufig zu langen Schlangen vor den Geschäften und in den Fußgängerzonen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth mit Blick auf den Vorschlag, nur noch einen Kunden pro 25 statt wie bisher pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche zuzulassen.

Das aber könnte den Kunden den Eindruck von erhöhter Nachfrage und Warenknappheit vermitteln und am Ende zu erneuten Hamsterkäufen im Lebensmittelhandel führen, warnte er. "Diese Entwicklung sollte unbedingt vermieden werden, damit der Handel auch weiterhin flächendeckend die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sicherstellen kann", forderte Genth.

Zudem sei es auch nicht im Sinne der Eindämmung der Pandemie, wenn viele Kunden vor den Geschäften wartend bei kalter Witterung eng beieinander stünden. Der HDE fordere deshalb, bei der aktuellen Regelung zu bleiben. "Die Hygienekonzepte der Handelsunternehmen haben sich bewährt, es gibt keine Hotspots beim Einkaufen", erklärte Genth. "Deshalb gibt es auch keinen Grund, die Regeln zu verschärfen."

Wichtig sei auch, dass jetzt kein föderaler Flickenteppich an Regeln entstehe. Wenn nun einzelne Ministerpräsidenten bereits vor den Beratungen mit der Kanzlerin ankündigten, die gemeinschaftlich vereinbarten Corona-Beschränkungen für ihr Bundesland womöglich nachschärfen zu wollen, sei das kontraproduktiv. Ein föderaler Flickenteppich mit regionalen Sonderregelungen gefährde "die gesellschaftliche Akzeptanz für die Vorgaben". Insbesondere für die zahlreichen über Bundesländergrenzen hinweg tätigen Handelsunternehmen seien örtlich abweichende Normen eine Herausforderung.

