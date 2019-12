Handeln auch Sie zu Testsieger-Konditionen

-- In eigener Sache --

Beim Handel an der Börse kommt es nicht nur auf gute Informationen an, sondern auch auf Geschwindigkeit, guten Service und günstige Preise. Aus diesem Grund hat finanzen.net zusammen mit der onvista bank ein leistungs­starkes Wertpapier­depot entwickelt. Das finanzen.net Brokerage Depot wird bereits von deutlich mehr als 50.000 Tradern und Anlegern genutzt.

Das finanzen.net Brokerage-Depot ist kostenlos, es gibt also keine Gebühr für die Konto­führung. Als Anleger können Sie ganz einfach online, oder direkt aus den Börsen-Apps oder dem geschützten Bereich von finanzen.net auf Ihr Depot zugreifen. Das Besondere daran: Sie können dort auch die Entwicklung ihres Wertpapier­depots realtime verfolgen und bleiben damit jederzeit auch unterwegs über Ihre Positionen auf dem Laufenden.

Auch beim Preis bietet Ihnen das finanzen.net Brokerage-Depot markt­führende Konditionen. Mit einer fixen Orderprovision* von 5,00 Euro zzgl. 2,00 Euro pauschalierte Handelsplatz­gebühr - unabhängig vom Ordervolumen - hat dieses Depotmodell bereits mehrere Testsiege einge­heimst, z. B. in Ausgabe 5/2019 der Fachzeitschrift €uro und in Ausgabe 32/2019 von €uro am Sonntag. Auch laut Verbraucher­magazin Finanztest handeln Anleger bei der onvista bank bei der "günstigsten Bank für alle Depotmodelle" (Finanztest 11/2019).

Zu hohe Depotkosten: Sparpotenzial bis zu 565 Euro pro Jahr!

Informieren Sie sich jetzt und handeln auch Sie beim mehr­fachen Testsieger von €uro und €uro am Sonntag!

» Jetzt informieren und kostenloses Depot eröffnen!

Übrigens: Wenn Sie jetzt ein kostenloses finanzen.net Brokerage-Depot eröffnen, schenkt finanzen.net Ihnen einen Gutschein zur Online-Ausbildung "€uro Investor - Grundlagen des Börsenhandels" der €uro Akademie im Wert von 129 €. Hier finden Sie alle Infos zu diesem Gutschein.

* Die Orderprovision für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers beträgt an allen deutschen Handelsplätzen 5 Euro. Zusätzlich fällt eine pauschalierte Handelsplatzgebühr in Höhe von 2,00 Euro an. An Regionalbörsen (Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München) fällt ggf. zusätzlich eine Börsengebühr / Maklercourtage an. Eine Aufstellung der Börsengebühren finden Sie auf www.finanzen-broker.net bzw. auf den jeweiligen Internetseiten der Börsen.

Bildquellen: finanzen-broker.net