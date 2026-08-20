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Handelsabkommen

Schweizer Exporte nach China werden künftig fast vollständig zollfrei

Schweizer Exporte nach China werden künftig fast vollständig zollfrei

Die Schweiz hat ihre Handelsabkommen mit China deutlich ausgeweitet.

Nach dem erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao in Bern teilt das Wirtschaftsministerium mit, dass künftig 99,8 Prozent der Schweizer Exporte zollfrei auf den chinesischen Markt gelangen werden. China ist der drittwichtigste Handelspartner der Schweiz, nach der EU und den USA.

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Nach dem bisherigen Freihandelsabkommen von 2014 war nur die Hälfte der Schweizer Exporte in China zollfrei, während umgekehrt fast alle chinesischen Exporte zollfrei in die Schweiz gelangten. Nach Angaben des Ministeriums wird zudem der Zugang in China für Schweizer Investoren erleichtert. Ebenso sei nun unter anderem auch der Dienstleistungshandel und der digitale Handel einbezogen.

Das Abkommen soll noch in diesem Jahr formell unterzeichnet werden und dann nach den Genehmigungsverfahren in beiden Ländern stufenweise in Kraft treten.

/oe/DP/he

BERN (dpa-AFX)

Bildquellen: Vaclav Volrab / Shutterstock.com, Basov Mikhail / Shutterstock.com

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