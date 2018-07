"Handelsblatt" - BMW-Vorstand Duesmann soll Audi-Chef werden

Berlin (Reuters) - Der bisherige BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann soll nach einem Bericht des "Handelsblatt" neuer Audi-Chef werden.

Der Manager solle den Posten schnellstmöglich übernehmen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Volkswagen-Konzernkreise. Audi ist Teil des Volkswagen-Konzerns. Duesmann könne wegen einer Klausel in seinem Vertrag frühestens in einem halben Jahr den neuen Posten aufnehmen, berichtete die Zeitung am Dienstag weiter. Der Chefposten bei Audi ist vakant, weil der bisherige Chef Rupert Stadler seit Mitte Juni in Untersuchungshaft sitzt. Er war unter dem Verdacht festgenommen worden, im VW-Dieselskandal Zeugen beeinflussen zu wollen. Stadler hatte den Vorwurf stets zurückgewiesen.