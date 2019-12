ThyssenKrupp buhlt um Tesla-Auftrag für Gigafactory bei Berlin

"Wir befinden uns in Gesprächen über die Durchführung von bestimmten Dienstleistungen", sagte Vorstandsmitglied Klaus Keysberg dem "Handelsblatt" laut Vorabbericht vom Donnerstag. Welche Sparten des Mischkonzerns die Gespräche betreffen, führte der für Stahl und Werkstoffhandel zuständige Manager nicht weiter aus.

Tesla-Chef Elon Musk hatte Mitte November angekündigt, seine erste Autofabrik in Europa im Großraum Berlin zu errichten. In der "Gigafactory 4", die auf einem Gelände in der Nähe des neuen Flughafens BER entstehen soll, sollen künftig Autos, Batterien und Antriebsstränge hergestellt werden. Beginnen solle die Fabrik ab 2021 mit der Produktion des kompakten Elektro-SUV Model Y.

