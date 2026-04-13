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Handelsgeschäft läuft

JPMorgan-Aktie tiefer: US-Bank verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten

14.04.26 13:35 Uhr
Gewinnsprung bei US-Bank: JPMorgan überrascht - und warnt zugleich - Aktie fällt an der NYSE | finanzen.net

Ein brummendes Handelsgeschäft hat der US-Bank JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
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Weil die Erträge noch stärker stiegen als erwartet, sprang der Überschuss im Jahresvergleich um 13 Prozent auf rund 16,5 Milliarden US-Dollar (14,1 Mrd Euro) nach oben, wie das größte Geldinstitut der USA am Dienstag in New York mitteilte. Bankchef Jamie Dimon warnte jedoch vor den Folgen von Kriegen und der konfliktreichen Weltlage.

Als Risiken nannte der Manager die schwankenden Energiepreise, die Unsicherheiten im Welthandel, hohe Staatsschulden und die hohen Preise von Vermögenswerten. "Auch wenn wir nicht vorhersagen können, wie sich diese Risiken und Unsicherheiten letztlich auswirken werden, sind sie doch erheblich." Deshalb bereite die Bankspitze das Institut auf ein breites Spektrum von Rahmenbedingungen vor.

Zwar übertraf die Bank mit ihren Geschäftszahlen klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Aktie von JPMorgan ChaseCo ging es nach den Neuigkeiten angesichts der schwierigen Aussichten im vorbörslichen US-Handel an der NYSE 0,71 Prozent auf 311,45 US-Dollar abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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