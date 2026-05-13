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Handelskonflikt: Trump und Xi führen Gespräche in Peking

14.05.26 05:49 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping kommen im schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik am Donnerstag zu Gesprächen in Peking zusammen. Es ist Trumps zweiter Staatsbesuch, er war bereits 2017 in seiner ersten Amtszeit nach China gereist.

Am Mittwochabend (Ortszeit) landete seine Regierungsmaschine in der chinesischen Hauptstadt. Trump wird nach den Gesprächen und einem Staatsbankett am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.

Der Staatsbesuch steht unter dem Zeichen von Wirtschaftsgesprächen - eine große US-Delegation mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern der Tech- und Finanzbranche ist mitgereist. Darunter ist auch Tech-Milliardär Elon Musk. Die Treffen werden zugleich von Diplomatie geprägt sein. Es soll um den Iran-Krieg und die blockierte Straße von Hormus gehen. Erwartet werden auch Gespräche über Taiwan. China erhebt Anspruch auf die unabhängig regierte Insel und will sie trotz internationaler Kritik an sich binden./rin/DP/he